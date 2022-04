Une découverte dans le monde marin a été faite par des scientifiques. Il s’agit en effet du fossile de trois poissons géants qui a été trouvé en Suisse. Selon les informations d’une étude publiée ce jeudi 28 avril 2022, dans le Journal of Vertebrate Paleontology, ce sont précisément des reptiles marins préhistoriques qui ont été découverts dans les Alpes suisses. Les animaux en question sont des ichtyosaures, qui sont apparus il y a 250 millions d’années. D’après les données de l’étude, ils peuvent peser jusqu’à 80 tonnes et mesurer plus de 20 mètres. Par ailleurs, ils avaient un corps allongé ainsi qu’une petite tête.

Sept vertèbres analysées sur le second fossile

Les fossiles ont été retrouvés à 2800 mètres d’altitude et avaient été sortis de terre dans le canton des Grisons en Suisse. Sur le premier fossile, dix fragments de côtes ainsi qu’une vertèbre ont été découverts. Cela voudrait dire que l’animal mesurait près de 20 mètres de long. Sur le second fossile a été découvert sept vertèbres qui ont été analysées. L’animal qui mesurait près de 15 mètres, disposait aussi d’après un communiqué Martin Sander, de l’université de Bonn et auteur principal de l’étude, une dent « énorme, même pour un ichtyosaure : sa racine est de 60 millimètres de diamètre ».

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que les chercheurs étudient un ichtyosaure. Quelques mois plus tôt, une équipe de scientifiques avait découvert un spécimen d’ichtyosaure dénommé «Cymbospondylus youngorum». Le crâne de ce dernier mesurait deux mètres. L’animal qui avait aussi une épine dorsale avait un corps formé d’une carrure de dauphin, un museau allongé et notamment une dorsale s’étendant sur 17 mètres. Le Cymbospondylus youngorum avait vécu dans les eaux, sur la planète, il y a 246 millions d’années.