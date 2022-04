La France appelle les autorités maliennes à reconsidérer la décision de cesser définitivement les activités de la chaîne d’information française France 24 et de la station Radio France internationale (RFI) dans ce pays. Une déclaration a été diffusée jeudi par le ministère français des Affaires étrangères. « Il s’agit d’une grave attaque contre la liberté de la presse et la liberté d’expression dans le contexte des tentatives répétées de manipulation de l’information au Mali », indique le communiqué. « La France appelle les autorités de transition à reconsidérer leur décision ».

Le ministère des Affaires étrangères se dit « gravement préoccupé » et assure que ces médias ont travaillé en pleine conformité avec les principes d’honnêteté, d’impartialité et d’indépendance. Le ministère assure également que la France est fermement attachée au respect de la liberté de la presse et à la protection des journalistes, ainsi que de tous ceux dont l’opinion contribue à la diffusion d’informations libres et multilatérales, au débat public, tant au Mali qu’ailleurs.

Auparavant, le ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation du Mali a indiqué dans un communiqué que le gouvernement malien avait commencé à suspendre la diffusion de RFI et de France 24 dans le pays en raison de leur diffusion de fausses informations, selon les autorités locales. (avec TASS)