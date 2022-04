Alors que la gifle de Will Smith à Chris Rock continue de défrayer la chronique, la star américaine a quant à elle été vue en Inde. Selon les informations rapportées par les médias, Will Smith serait à Mumbai. Il aurait été vu en pleine forme en train de prendre des photos avec ses fans. L’acteur de « King Richard » a fait un geste pour saluer de la main ses fans à côté qui criaient : « Will Will ».

« Une guérison en profondeur »

Cette apparition intervient après les récentes déclarations qui ont été faites par son épouse Jada Pinkett Smith. Au cours de la semaine écoulée, elle faisait savoir qu’après les événements qui se sont déroulés au Oscars, sa famille « se concentrait sur la guérison en profondeur ». « Compte tenu de tout ce qui s’est passé au cours des dernières semaines, la famille Smith s’est concentrée sur la guérison en profondeur », avait-elle déclaré avant l’épisode Facebook Live de Red Table Talk de mercredi.

Interdit d’assister aux Oscars

Rappelons que, la carrière de Will Smith a pris une nouvelle tournure après qu’il ait giflé Chris Rock. Il est interdit d’assister aux Oscars ou à tout autre événement de l’académie pendant 10 ans. Il a également démissionné de l’académie et s’est excusé publiquement après son attitude face au présentateur Rock lors de la cérémonie de cette année.