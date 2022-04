Jada Pinkett Smith l’épouse du célèbre acteur afro américain Will Smith fait beaucoup parler d’elle ses dernières semaines. Le mois dernier son mari avait surpris plus d’un en giflant le comédien Chris Rock au cours de la cérémonie des Oscars alors que le dernier avait fait une mauvaise blague sur elle. La presse people s’est concentrée sur beaucoup de révélations sur le couple ces dernières semaines. Depuis quelques heures, des médias dont le New York Post révèle que Jada Pinkett a avoué qu’elle a découvert récemment qu’elle souffre d’anxiété.

Jada Pinkett Smith, l’actrice et chanteuse est aussi connu pour son fameux « Red Table Talk » qui est diffusé sur les réseaux sociaux en l’occurrence Facebook. Dans un épisode publié récemment sur Facebook, Jada Pinkett a fait une étonnante confidence. Elle a affirmé que gérer et apprendre l’anxiété de sa fille lui a permis de réaliser qu’elle même souffrait également d’anxiété depuis un moment sans s’en rendre compte. L’actrice confie qu’elle mâche ses cuticules et qu’elle se ronge souvent les ongles mais qu’elle n’avait pas fait de lien avec l’anxiété avant d’avoir élevé sa fille.

La femme de l’acteur Will Smith a confié qu’avec du recul, en revoyant son propre comportement, ses expériences de vie et les attitudes de sa mère qu’elle se rend compte qu’elle a des problèmes d’anxiété. « Oh, bien sûr, j’ai probablement de l’anxiété« , a confié la maman des enfants de l’acteur Will Smith qui dit reconnaitre un « cycle d’anxiété générationnelle ». Willow Smith, la fille du couple formé par Will et Jada Pinkett a confié au cours du même épisode que discuter avec sa mère lui a permis de « pardonner » cette dernière d’avoir minimisé son anxiété pendant son enfance. Adrienne Banfield-Norris, la mère de Jada Pinkett a de son côté affirmé qu’elle n’avait jamais pris ses mauvaises attitudes « comme de l’anxiété », dernier épisode de « Red Table Talk »