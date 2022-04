C’est une triste nouvelle qui s’est abattue sur le Japon. En effet, Kane Tanaka, la doyenne d’âge de l’humanité est décédée à l’âge de 119 ans. Selon les informations communiquées à la presse par les autorités japonaises ce lundi 25 avril 2022, cette dernière qui avait été reconnue comme la personne la plus âgée du monde, par le livre Guinness des records est morte le 19 avril 2022. Il faut dire que la centenaire était en bonne santé il y a de cela quelques mois. En 2019, le Livre Guinness des records lui avait attribué le titre de la personne la plus âgée du monde.

Elle avait fêté ses 119 ans le dimanche 02 janvier 2022

A cette époque, le livre de référence avait notamment écrit sur elle : « Un de ses passe-temps favori est le jeu Othello, elle est devenue experte dans ce classique des jeux de sociétés et parvient souvent à battre le personnel de la maison ». Notons que Kane Tanaka avait fêté ses 119 ans le dimanche 02 janvier 2022. Elle avait célébré cet heureux événement en compagnie des pensionnaires de la maison de retraite de Fukuoka, dans le sud-ouest-du Japon, où elle résidait. D’après le média britannique The Guardian, qui avait cité l’agence de presse japonaise Kyodo, Kane Tanaka avait assuré à ce moment qu’elle fêtera son 120e anniversaire.

Pour rappel, le décès de Kane Tanaka intervient plusieurs mois après celui de l’homme le plus âgé du monde Saturnino de la Fuente Garcia. Ce dernier, un homme d’origine espagnole, s’était éteint à quelques semaines de son 113e anniversaire. Selon le Livre Guinness des records, il est mort exactement à 112 ans et 211 jours. Saturnino de la Fuente Garcia avait vingt-deux arrières-petits-enfants, 14 petits-enfants et sept enfants. Cependant, il n’était pas parvenu à battre le record de longévité détenu par le Japonais Jirōemon Kimura décédé à l’âge canonique de 116 ans et 54 jours.