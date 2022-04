Les renseignements ukrainiens ont déclaré ce samedi que deux soldats russes sont morts et 28 autres ont été placés en soins intensifs après avoir été empoisonnés par des civils ukrainiens. Une information non confirmée par les autorités russes. L’unité de renseignement du ministère de la Défense a déclaré samedi dans un message sur Facebook que des civils de Kharkiv préparaient des gâteaux empoisonnés pour les troupes de la 3e division russe de fusiliers motorisés.

Deux soldats russes sont morts après avoir mangé la nourriture et 28 autres ont été emmenés en soins intensifs, a indiqué l’agence de renseignement. « Les Ukrainiens résistent aux occupants par tous les moyens disponibles », a déclaré l’agence. L’agence a également affirmé qu’environ 500 autres soldats sont hospitalisés souffrant d’une forte intoxication alcoolique « d’origine inconnue » et que le commandement russe considère ces cas comme « pas des pertes au combat ». Depuis le début de l’offensive russe, les accusations portées contre les russes ont explosé. Le camp russe infirme la plupart des accusations mais cela n’empêche pas les occidentaux de s’aligner sur les positions ukrainiennes qu’ils jugent plus crédibles malgré quelques couacs.