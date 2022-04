John Bolton, l’ancien conseiller à la sécurité de Donald Trump est monté au créneau pour s’exprimer sur la situation en Ukraine et sur les soutiens dont bénéficie la Russie face aux différentes sanctions. Il a particulièrement pointé du doigt la coopération entre Moscou en Pékin qui permet aux autorités russes de contourner les sanctions. Pour l’ancien proche collaborateur du milliardaire républicain tombé en disgrâce, la Chine participe d’une manière ou d’une autre à la guerre en Ukraine en fournissant un soutien financier à la Russie.

Une entente entre les deux pays

Il a par exemple cité les banques russes ou d’autres institutions qui peuvent opérer via la Chine malgré les sanctions. « Je pense que la Chine est prête à augmenter ses achats de pétrole et de gaz russes si l’Occident les coupe plus efficacement. Je pense que la Russie et La Chine ont une entente ici, une compréhension que la Chine soutient la Russie dans le conflit ukrainien, et je pense que la Russie soutiendra la Chine dans un conflit sur Taiwan ou quelque chose de similaire. », a fait remarquer l’ancien ambassadeur aux Nations Unies.

Consolidation des relations entre la Chine et la Russie

Ces mots de cet ancien responsable de l’administration américaine intervient après la rencontre qu’il y a eu entre les ministres des affaires étrangères de la Chine et de la Russie au cours de la semaine. Les deux diplomaties ont fait savoir qu’elles étaient disposées à consolider leur collaboration. « La Chine est disposée à travailler avec la Russie pour porter les relations sino-russes à un niveau supérieur dans une nouvelle ère sous la direction du consensus atteint par les chefs d’Etat », peut-on lire dans un communiqué.