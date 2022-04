La Russie a annoncé samedi son intention de déployer d’ici l’automne ses missiles balistiques intercontinentaux Sarmat nouvellement testés, capables de lancer des frappes nucléaires contre les États-Unis rapporte l’agence Reuters. L’objectif annoncé par Dmitri Rogozine, chef de l’agence spatiale Roscosmos, est ambitieux car la Russie n’a annoncé son premier lancement d’essai que mercredi et les experts militaires occidentaux disent qu’il en faudra plus avant que le missile puisse être déployé.

Le Sarmat est capable de transporter au moins 10 ogives nucléaires et leurres, et de frapper des cibles à des milliers de kilomètres aux États-Unis ou en Europe. Le test de cette semaine, après des années de retards dus à des problèmes de financement et techniques, marque une démonstration de force de la part de la Russie à un moment où l’offensive en Ukraine a fait monter les tensions avec les États-Unis et ses alliés à leur plus haut niveau.

Pour rappel, la Russie a testé le missile « Satan II » pouvant atteindre l’Europe et les USA il y a quelques jours. « C’est véritablement une arme unique qui va renforcer le potentiel militaire de nos forces armées, qui assurera la sécurité de la Russie face aux menaces extérieures et qui fera réfléchir à deux fois ceux qui essayent de menacer notre pays avec une rhétorique déchaînée et agressive » avait déclaré le président Poutine.