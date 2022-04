La Russie a testé un nouveau missile balistique intercontinental capable de frapper l’Europe et les États-Unis mais aussi de transporter des charges nucléaires non négligeables. Selon des médias français, ce missile serait capable de raser un pays de la taille de la France en quelques secondes avec ses 12 têtes nucléaires. Cette arme de nouvelle génération de très longue portée a été saluée comme « sans équivalent » par Vladimir Poutine.

« C’est véritablement une arme unique qui va renforcer le potentiel militaire de nos forces armées, qui assurera la sécurité de la Russie face aux menaces extérieures et qui fera réfléchir à deux fois ceux qui essayent de menacer notre pays avec une rhétorique déchaînée et agressive » a déclaré le président Poutine. Surnommée « Satan II » par les américains, le RS-28 Sarmat est en développement depuis plusieurs années, il peut transporter une charge utile de 10 tonnes, y compris des armes nucléaires, et cibler plusieurs emplacements à la fois. Il mesure 35,3 mètres de long et 3 mètres de diamètre.

Le ministère de la Défense a déclaré que « le nouveau missile est capable d’atteindre des cibles à longue distance en utilisant diverses trajectoires de vol et a des caractéristiques uniques qui lui permettent de surmonter de manière fiable tous les systèmes de défense antimissile existants et futurs ». La Russie dispose d’un très imposant arsenal de missiles nucléaires, près de 1.600 ogives seraient actuellement déployées et prêtes à l’usage. Et parmi ces missiles, le missile testé ce mercredi reste de loin le plus préoccupant.