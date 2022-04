La Russie a déclaré qu’elle mettrait fin à la coopération avec d’autres nations sur la Station spatiale internationale jusqu’à ce que les sanctions imposées au pays soient levées. Dmitri Rogozine, le chef de l’agence spatiale russe Roscosmos, a annoncé sur Twitter que le « rétablissement de relations normales entre partenaires» sur l’ISS et d’autres projets n’est possible qu’avec la « levée complète et inconditionnelle des sanctions illégales« .

« La position de nos partenaires est claire : les sanctions ne seront pas levées », déclare Rogozine. « Le but des sanctions est de tuer l’économie russe, de plonger notre peuple dans le désespoir et la faim et de mettre notre pays à genoux » Rogozin ajoute que Roscosmos déterminera bientôt une date à laquelle mettre fin à l’implication de la Russie avec l’ISS, qui sera ensuite signalée aux responsables du gouvernement russe. Les sanctions prises contre la Russie depuis le début de l’offensive en Ukraine pourraient avoir des répercussions sur la station spatiale internationale (ISS) avait déclaré Dmitri Rogozine à la mi-mars. Il avait averti d’un risque d’écrasement de la station.