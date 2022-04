Mwai Kibaki, l’ancien dirigeant kényan est décédé à l’âge de 90 ans. La mort de Kibaki a été annoncée vendredi par le président Uhuru Kenyatta, qui a déclaré que son décès était un jour triste pour le pays et a salué l’ancien président comme un grand Kenyan et un homme d’État. La cause du décès n’a pas été donnée, mais Kibaki s’est rendu à plusieurs reprises dans les hôpitaux ces dernières années car sa santé s’est détériorée rapporte ABC NEWS.

« Mwai Kibaki restera à jamais dans les mémoires comme un gentleman de la politique kenyane, un brillant débatteur et un homme qui a dirigé le développement du pays« , a déclaré l’actuel président kényan Uhuru Kenyatta, déclarant une période de deuil jusqu’à la tenue de ses funérailles. Kenyatta a décrit Kibaki comme un « patriote par excellence dont l’héritage de responsabilité civique continuera d’inspirer des générations de Kenyans« .

Kibaki a servi deux mandats en tant que président du pays d’Afrique de l’Est. Il était au pouvoir de 2002 à 2013. Mais sa réélection pour un second mandat en 2007 a été critiquée. En effet, sa victoire a été contestée par son adversaire, Raila Odinga. Odinga a affirmé que le résultat des élections avait été truqué et qu’il avait vraiment remporté le scrutin. Des centaines de personnes ont malheureusement perdu la vie au cours des semaines de violence ethnique qui ont suivi.