Nouvelle entente entre la Russie et un pays africain. Après son aide à la Centrafrique, au Mali, le pays de Vladimir Poutine a signé une entente le 12 avril dernier avec le Cameroun de Paul Biya. La signature de l’accord a eu lieu à Moscou entre le ministre de la défense russe Sergueï Choïgou et son homologue camerounais Joseph Beti Assomo. Un document a d’ailleurs été publié sur la toile camerounaise provoquant une hystérie générale dans le pays. Beaucoup saluant l’initiative du gouvernement alors même que la Russie est vivement critiquée en occident pour son offensive en Ukraine.

Les 2 pays s’accordent ainsi à échanger des opinions et informations dans le secteur de la défense et de la sécurité internationale mais aussi de développer des relations dans les domaines de la formation conjointe et également de la lutte contre le terrorisme. Pour rappel, les occidentaux accusent la Russie de vouloir saper les efforts occidentaux en Afrique. Moscou quant à lui affirme que sa présence n’est que le fruit d’un accord entre états indépendants et salue son rapprochement avec les pays africains.

Il y a quelques mois, plusieurs centaines de maliens ont manifesté pour appeler au remplacement de la France par la Russie, accusant Paris de faire le jeu des terroristes. Le pouvoir Goïta rejette toujours les accusations de collaboration avec la force russe Wagner et parle plutôt d’accord avec les instructeurs russes.