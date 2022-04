Le Bénin va bénéficier d’un plan d’aides du Fonds monétaire international (Fmi). C’est ce qu’a annoncé l’institution de Bretton Woods ce vendredi 22 avril 2022. Ce plan d’aides est chiffré à 658,4 millions de dollars. Selon le chef de mission du FMI Constant Lonkeng, l’objectif est « d’aider le Bénin à répondre aux besoins de financement pressants, à préserver la stabilité macroéconomique et à ancrer le plan de développement national du pays centré sur la réalisation des objectifs de développement durable ».

Soumis à l’approbation du conseil d’administration qui se réunit mi-juin

Le communiqué du Fmi précise que cet accord entre le Bénin et l’institution, pour ce plan d’aides sera soumis autour de la mi-juin à l’approbation du conseil d’administration du « pompier de la finance mondiale ». Constant Lonkeng estime que le Bénin se retrouve face à des « vents contraires » à cause notamment des effets de la pandémie du coronavirus, de la situation sécuritaire dégradante à ses frontières du Nord et à la baisse du pouvoir d’achat des béninois dans un contexte où les prix se sont envolés sur le marché.

Une situation qui s’est aggravée en raison du conflit russo-ukrainien. Le chef de mission du FMI qui a rencontré des responsables béninois tant à Washington qu’à Cotonou, souligne cependant, les « progrès significatifs (du Bénin) dans la gestion macroéconomique au cours des cinq dernières années, plaçant son économie sur des bases solides ». Le plan d’aide de 658,4 millions de dollars va s’étaler sur 3 ans 6 mois.