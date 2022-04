Au Mali, la Haute autorité de la Communication a décidé de suspendre définitivement les chaînes française RFI et France24 accusées de désinformation dans le pays. Forts du soutien populaire, les responsables maliens ont en effet publié un communiqué annonçant la sanction définitive contre les chaînes. L’une des raisons évoquées par les autorités maliennes : « des rapports produits par le Centre de Monitoring et de Contrôle des médias de la HAC » ont constaté que « les Chaînes Radio France Internationale (RFI) et France 24 diffusent depuis plusieurs mois des émissions qui constituent des manquements à l’éthique et à la déontologie et violent les dispositions de l’article 2 points 2 et 5 et de l’article 4 de la Loi n°2012-019 du 12 mars 2012 relative aux services de communication audiovisuelle »

« Considérant que la Commission de l’Éthique, du Contentieux et de la Déontologie a, dès l’entame de ses travaux, décidé de limiter l’étendue de l’auto-saisine de la Haute Autorité de la Communication aux émissions consacrées à l’actualité la plus récente, notamment celles diffusées sur les deux chaînes à partir du 10 janvier 2022 et qui sont relatives à l’attaque du camp de Mondoro, aux reportages de David Baché des 13 et 15 mars 2022 sur les supposées exactions de l’Armée malienne sur les populations civiles dans le Centre du Mali et dans la zone de l’Office du Niger, à la supposée présence d’éléments du Groupe Wagner au Mali, à la prétendue disparition de citoyens mauritaniens à la frontière malienne, au rapport de Human Rigths Watch sur le massacre présumé de soixante et onze personnes par l’Armée malienne, et à l’usage d’expressions à connotation « ironique » et « péjorative » pour désigner les autorités maliennes » peut-on aussi lire dans le communiqué. Lire la suite.

Réaction de la France

Quelques instants après l’annonce de la sanction définitive, France Médias Monde a réagi via un communiqué et dénoncé non seulement la sanction, mais aussi la procédure, parlant de vice de procédure. « France Médias Monde, la maison-mère de RFI et France 24, proteste vivement contre cette décision qu’elle considère infondée et arbitraire, et fait savoir son intention d’utiliser toutes les voies de recours possibles. L’ensemble des réponses dûment livrées par France MédiasMonde à la HAC, dans le parfait respect des procédures maliennes, attestent point par point du professionnalisme et de l’indépendance de ses journalistes, contestant ainsi toute violation des dispositions citées dans la mise en demeure de la HAC en date du 28 mars2022… En outre, France Médias Monde dénonce un vice de procédure lié à la coupure brutale, unilatérale le 17 mars, préalable à toute mise en demeure et/ou toute sanction (la mise en demeure de la HAC date du 28 mars), qui rend juridiquement nuls et de nul effet tous les actes et procédures qui y sont postérieurs ». Lire la suite