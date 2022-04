Le Parlement de la République centrafricaine (RCA) a adopté une loi autorisant l’utilisation de la cryptomonnaie dans le pays, a annoncé ce lundi la radio Ndeke Luka. La chambre basse (Assemblée nationale) a soutenu la loi, bien que certains députés aient douté de sa nécessité. Ainsi, la République est le premier pays d’Afrique centrale à légaliser la circulation des cryptomonnaies, y compris des bitcoins.

Le gouvernement centrafricain a soutenu l’introduction de la cryptomonnaie dans le pays. L’utilisation de la cryptomonnaie permettra à la RCA de surmonter les obstacles existants à l’accès au financement, a déclaré au cours des débats Justin Gourna Zacko, ministre des Postes et des Télécommunications. « Aujourd’hui, le Congo, la République démocratique du Congo et le Cameroun sont en voie. Nous, on a seulement anticipé » a-t-il indiqué. La radio précise que le mécanisme financier n’a pas encore été validé par la Banque centrale.