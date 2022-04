Les Béninois iront aux urnes le dimanche 08 janvier 2023 pour choisir les députés de la 9ème législature. La bataille pour le positionnement des candidats pour les prochaines législatives va bientôt commencer au sein des partis politiques. Maître Marie Elise Gbèdo, avocate, ancienne ministre et candidate aux élections présidentielles au Bénin, reçue ce vendredi 22 avril 2022 dans l’émission « 5/7 matins » de la chaîne de la télévision nationale, a invité les femmes qui veulent être candidates aux législatives de 2023 à être vigilantes et à se battre pour qu’on ne les trompe pas.

«Je n’ai pas confiance aux hommes politiques parce qu’on nous a tellement trompé avec de nouvelles lois électorales» a déclaré l’ancienne candidate aux élections présidentielles au Bénin. Maître Marie Elise Gbèdo doute de la sincérité des chefs des partis politiques qui n’appliquent pas les textes quand il s’agit de positionner les femmes. Elle a exprimé sa déception de constater qu’aux législatives de 2019, elle s’attendait « au moins à avoir 24» députées femmes qui seront élues mais «quand on ne les a pas eues personne n’a rien dit pourtant on nous a vanté cette réforme ».

Pour les élections législatives de 2023, l’avocate «espère que cette fois ci, d’abord les femmes seront vigilantes pour qu’on n’attende pas qu’elles s’en aillent pour qu’on vienne changer les noms et pour qu’on ne dise plus rien là-dessus ». Elle n’a pas manqué d’affirmer que « les textes ne valent que par les personnes qui les appliquent». Maître Marie Elise Gbèdo a fait savoir que «nous avons par mal de textes qui auraient pu faire la promotion de la femme depuis mais on en est toujours là ». C’est pour cela qu’elle souhaite que «cette fois ci, on aura de bons résultats et les femmes qui sont dans les partis politiques, qui portent ces partis politiques vont vraiment se battre, vont vraiment être vigilantes pour qu’on ne les trompe plus».