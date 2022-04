A huit mois du scrutin législatif du 08 janvier 2023, la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a reçu, ce jeudi 21 avril 2022 à son siège à Cotonou, la visite d’une délégation du Conseil économique et Social (CES) conduit par le président de l’institution, Augustin Tabé Gbian. Les hôtes de la CENA sont allés s’enquérir de l’état d’avancement des préparatifs des élections législatives de 2023. Interviewé par Radio Bénin, le Président du CES a déclaré que « c’est la première étape d’une série de rencontre avec les acteurs impliqués dans le processus électoral ».

Recensement désigné pour présider un cadre de concertation qui réunit lesdits acteurs électoraux, le Président du Conseil économique et social est allé rassurer son homologue de la CENA, Sacca Lafia de sa disponibilité à l’accompagner dans la bonne organisation du scrutin. «En raison des réformes qui ont profondément modifié la configuration de départ de votre institution, il m’a paru impérieux d’aller vers vous pour un échange qui me permettra de mieux appréhender le processus à la lumière des réformes en cours » a fait savoir Augustin Tabé Gbian.

En réponse aux interrogations de ces hôtes le président de la CENA s’est voulu rassurant. «Le processus est avancé » a –t-il indiqué avant de faire le résumé des actions déjà menées. Le Président de la CENA, Sacca Lafia a affirmé que l’institution qu’il préside a déjà élaboré son «chronogramme d’activité » et qu’en ce moment , les membres de la CENA sont « en train de finaliser les budgets des différentes institutions qui interviennent dans les élections, de finaliser également » le budget de la Commission Electorale Nationale Autonome et «d’installer définitivement toute l’équipe qui doit animer et la Direction générale des élections et le Conseil Electoral pour avoir toute la CENA dans tout son ensemble » .