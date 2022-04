La vice-présidente Kamala Harris a promis lundi que les États-Unis ne procéderaient pas à des tests d’armes anti-satellite et a appelé les autres pays à emboîter le pas, dans sa première annonce politique majeure depuis qu’elle a pris les rênes du Conseil national de l’espace l’année dernière. « Je suis contente d’annoncer qu’à partir d’aujourd’hui, les États-Unis s’engagent à ne pas effectuer d’essais destructeurs de missiles anti-satellites. En termes simples, ces tests sont dangereux et nous ne les effectuerons pas. Nous sommes la première nation à prendre un tel engagement. J’appelle toutes les nations à nous rejoindre », a-t-elle déclaré.

L’engagement couvre les tests ASAT dans lesquels un missile est lancé depuis la Terre ou un avion à haute altitude pour faire exploser un satellite. Selon la vice-présidente, le pays « collaborera avec d’autres États afin d’établir cela en tant que nouvelle norme de comportement responsable dans l’espace« . Toutefois l’annonce n’inclut pas d’autres armes ASAT moins destructrices, telles que les « co-orbitales » – qui utilisent un autre vaisseau spatial pour interférer avec un satellite en orbite – ou le brouillage électronique et les piratages informatiques.

Les États-Unis ont effectué leur dernier essai anti-satellite en 2008, selon la chaîne CNBC. Des tests similaires ont été effectués par la Chine, la Russie et l’Inde. Cette déclaration intervient après que la Russie a tiré un missile sur l’un de ses propres satellites en novembre, créant des milliers de débris spatiaux et déclenchant un tollé international et de nouveaux appels à l’interdiction de tels tests. Harris a également cité un test de 2007 mené par la Chine en 2008 qui a créé 2 800 morceaux de débris toujours en orbite autour de la Terre. « Ces tests, bien sûr, sont imprudents, car ils sont irresponsables. Ces tests pourraient également mettre en danger une grande partie de ce que nous faisons dans l’espace » avertit Mme Harris.