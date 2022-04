Les Etats-Unis n’ont pas l’intention d’arrêter de livrer des armes à l’Ukraine, pour l’aider à se défendre face à l’offensive russe. Ces propos ont été tenus par le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price, lors d’une interview accordée à la télévision américaine CNN. Selon lui, rien ne convaincra les USA d’arrêter de soutenir militairement l’Ukraine face à la Russie. « Les Russes ont dit certaines choses en privé, ils ont dit certaines choses publiquement ; rien ne nous dissuadera de la stratégie dans laquelle nous nous sommes engagés » a-t-il déclaré.

L’Ukraine en a fait la demande

Ned Price a continué en faisant savoir que les USA et leurs partenaires occidentaux fournissent plusieurs milliards de dollars d’assistance à la sécurité parce que les leurs partenaires ukrainiens en ont fait la demande. Notons que ces mots du porte-parole du département américain interviennent après l’avertissement lancé par la Russie aux Etats-Unis concernant les livraisons d’armes à l’Ukraine. Dans une note diplomatique datée du mardi 12 avril 2022, l’ambassade russe à Washington a mis en garde la diplomatie américaine sur le fait que la poursuite des livraisons d’armes à l’Ukraine pourrait avoir des conséquences.

« Des conséquences imprévisibles pour la sécurité régionale »

Dans le document, Moscou a appelé les USA et ses alliés « à mettre fin à la militarisation irresponsable de l’Ukraine, qui implique des conséquences imprévisibles pour la sécurité régionale et internationale ». La représentation diplomatique russe aux Etats-Unis n’avait pas manqué d’accuser les USA et l’OTAN de violation des principes de transport d’armes en zones de conflits. Toujours dans la même note diplomatique, la Russie a souligné qu’il existe un risque selon lequel les armes livrées à l’Ukraine par l’occident pourraient tomber dans de mauvaises mains notamment les nationalistes radicaux.