L’offensive russe en Ukraine continue de préoccuper les USA. Le pays dirigé par Joe Biden depuis le début a apporté son soutien à l’Ukraine et critiqué l’action du président russe Vladimir Poutine. Le président Biden est allé plus loin en critiquant directement à plusieurs reprises l’homme fort du Kremlin. Récemment, le patron du Pentagone a affirmé que son pays les USA veut voir la Russie de Poutine « s’affaiblir ».

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré qu’il espérait que les pertes russes en Ukraine dissuaderaient ses dirigeants de répéter ses actions ailleurs. L’Ukraine peut encore gagner la guerre si elle bénéficie du soutien adéquat, a-t-il ajouté. Il a également annoncé que les États-Unis alloueraient 713 millions de dollars supplémentaires d’aide militaire à l’Ukraine et à d’autres pays européens.

Le président russe Vladimir Poutine a accusé l’Occident de tenter de « diviser la société russe et de détruire la Russie de l’intérieur ». M. Austin, le patron du Pentagone sous Biden, s’exprimait après avoir rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Kiev. En Ukraine, M Austin était accompagné du secrétaire d’État Antony Blinken. La rencontre entre les parties américaine et ukrainienne, qui a duré plus de trois heures, intervient alors que la Russie intensifie sa campagne militaire dans le sud et l’est du pays.

Pendant la conférence de presse en Pologne après la visite, M. Austin a déclaré aux journalistes que les États-Unis souhaitaient voir « la Russie s’affaiblir au point qu’elle ne peut pas faire le genre de choses qu’elle a faites en envahissant l’Ukraine ». Le chef du Pentagone a ajouté que les responsables américains pensaient toujours que l’Ukraine pourrait gagner le conflit avec « le bon équipement » et le « bon soutien ».