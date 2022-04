Le ministère québécois de la santé fait la une des journaux après la publication d’un lien. Il s’agit en effet d’une adresse url partagée sur son compte Twitter, qui devait renseigner sur la situation sanitaire due au covid-19, dans la province canadienne. Celle-ci avait enregistré hier 3100 nouveaux cas et 26 décès supplémentaires. Cependant, le lien a renvoyé vers le site pornographique Pornhub. La publication du lien a fait réagir de nombreux internautes qui se sont moqués, entre autres.

« Nous en cherchons les causes »

Hier jeudi 14 avril 2022, le ministère québécois de la santé a présenté ses excuses sur la situation qui s’est produite et a supprimé le tweet en question. « En raison d’une situation hors de notre contrôle, un lien avec du contenu inapproprié a été publié sur notre compte Twitter. Nous en cherchons les causes. Nous sommes désolés des inconvénients » a écrit le ministère, qui a expliqué que le lien a été « détourné vers un site non recommandable ». Par ailleurs, il a indiqué que des vérifications sont actuellement en cours pour savoir ce qui s’est vraiment produit.

Notons que cette affaire intervient plusieurs mois après que Pornhub et sa maison mère aient reçu une plainte. Celle-ci avait été déposée aux USA par 34 femmes qui les accusent d’avoir publié plusieurs vidéos de femmes violées ou agressées. A en croire les avocats des accusatrices, le site X est suspecté d’être « une entreprise criminelle classique », soulignant qu’« il s’agit d’une affaire sur des viols, pas sur la pornographie ». Outre cette affaire, Pornhub avait fait la une des journaux pour des affaires de pédopornographie.