Le dispositif de vidéo surveillance annoncé par le gouvernement lors du conseil des ministres du 16 février dernier afin de protéger les citoyens contre l’insécurité a commencé à se mettre en place dans la ville de Cotonou. Depuis quelques jours, au moins une caméra de surveillance a été placée dans la ville. Elle se situe au carrefour de Zogbo dans le 9ème arrondissement en quittant le stade de l’Amitié général Mathieu Kérékou pour se rendre en ville en passant par le collège d’enseignement général de ce quartier.

Elle est fixée sous les panneaux solaires du feu tricolore opposé à l’agence de la poste du Bénin. Elle capture toutes les images des personnes qui empruntent ce passage. Contrairement aux grandes caméras placées dans les agglomérations européennes et perceptibles de loin, celle du carrefour Zogbo est plus petite et n’attire pas l’attention. Il s’agit probablement des premiers essais de vidéo surveillance que la police compte mettre en place à Cotonou avant leur extension dans le reste de la ville. La politique de vidéo surveillance a été adoptée par le gouvernement pour faire face à l’insécurité grandissante à Cotonou et dans certaines villes du pays.

Selon le gouvernement béninois, elle participe à « l’optimisation de la lutte contre le grand banditisme à travers la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales, l’exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté ». Mais cette politique ne se fera pas au détriment de la vie privée. Les caméras de surveillance seront placées sur la voie publique, les lieux ouverts au public, dans les infrastructures et édifices publics indique le gouvernement. L’avis de l’Autorité de protection des données à caractère personnel a été requis avant la prise de cette décision, indique t-on.