Plus de 60 % des Français ne souhaitent pas qu’Emmanuel Macron obtienne une majorité au Parlement à l’issue des élections législatives de juin. C’est du moins ce qu’il convient de retenir des résultats d’un sondage Opinionway pour Cnews et Europe 1,. Selon les chiffres qui interviennent au soir des résultats du second tour de la présidentielles 63 % des personnes interrogées veulent que le président français « ne dispose pas d’une majorité et soit contraint à une cohabitation ».

35% des personnes enquêtées favorables

35 % des personnes enquêtées sont par contre favorables à « une majorité à l’Assemblée nationale pour Macron ». Ceci aurait ainsi le mérite de lui permettre de dérouler sa politique. On note également que 2 % des personnes enquêtées se sont abstenues de donner leur avis. L’enquête qui a pris l’avis des électeurs de chaque candidat au premier tour du dernier scrutin français ainsi indique que 77 % des électeurs du patron des Insoumis ne veulent pas d’une majorité pour Macron au Parlement.

Plus de 50% des personnes sondés dans chaque camp

Respectivement les rangs des électeurs de Yannick Jadot, Valérie Pécresse, Eric Zemmour et de Marine Le Pen 77 %, 63 %, 55 %, 84 % et 95 % ne veulent pas d’une majorité pour Emmanuel Macron à la prochaine élection législative en France. Toujours selon les chiffres de l’enquête 85 % des électeurs d’Emmanuel Macron au premier tour souhaitent une majorité contre 62 % de ses électeurs du second.