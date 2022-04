Au Bénin, la mise en œuvre de la réforme de la décentralisation est en cours depuis le 31 mars 2022, avec le tirage au sort des Secrétaires exécutifs des mairies. C’était au Palais des Congrès de Cotonou . Les autres cadres inscrits sur le fichier national seront également tirés au sort ce vendredi 15 avril 2022 informe le journal Le Matinal. Ces cadres sont : les responsables des affaires domaniales et environnementales, les responsables des services techniques, les responsables des systèmes d’information, les responsables du développement local et de la planification, les responsables des affaires administratives et financières et les personnes responsables des marchés publics.

Un séminaire pour faciliter leur prise de service

Pour ce dernier poste, 121 personnes ont été sélectionnées. Globalement tous les candidats éligibles à ces divers postes sont maintenus sur le fichier national sous réserve de l’enquête de moralité et de la vérification des diplômes. Rappelons que c’est en janvier dernier que le gouvernement avait lancé l’appel à candidature pour l’inscription au fichier national des principales fonctions administratives et techniques des communes.

Les 77 secrétaires exécutifs des mairies déjà tirés au sort vont prendre part à un séminaire demain jeudi 14 avril. Un séminaire organisé pour faciliter leur prise de service. Il faut noter que plusieurs de ces cadres tirés au sort le 31 mars dernier ont désisté. Un autre tirage au sort a donc eu lieu dans la foulée pour les remplacer.