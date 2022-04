Des opérations de lutte contre les djihadistes menées par l’armée malienne ont conduit à l’arrestation de trois Européens suspectés de « terrorisme » dans le nord-ouest du Mali. L’information a été donnée à travers un communiqué de l’état-major général des armées le mardi 12 avril dernier. Avec ce nouvel exploit de l’armée, l’état-major général des armées a une fois de plus rassuré la population malienne concernant son engagement dans la lutte contre le terrorisme.

Au total, cinq suspects ont été arrêtés par les éléments de la FAMa dans une localité située à quelque 300 kilomètres au nord-ouest de Bamako, à Diabaly au cours des opérations des forces armées. Parmi les suspects appréhendés, trois sont des ressortissants européens. C’est ce qu’a annoncé l’armée via un communiqué. Aucune information relative à leurs identités ne figure dans le communiqué de l’état-major général des armées.

« Le détachement FAMa de Diabaly a procédé à l’interpellation, le 10 avril 2022, de cinq suspects dont trois ressortissants européens ». Plusieurs autres opérations conjointes ont également été menées toujours dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme qui secoue le pays depuis 2012. Depuis le lancement des opérations Kélétigui et Maliko, l’armée malienne ne compte plus reculer devant la menace terroriste et appelle la population civile à plus de vigilance et à la dénonciation.