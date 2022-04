Les nouvelles ne sont pas bonnes pour les autorités maliennes. La Banque Mondiale a suspendu ses décaissements dans le pays. L’institution a pris cette décision en raison de l’accumulation des échéances au titre du service de la dette publique. L’information a en effet été révélée par le magazine Jeune Afrique qui est rentré en possession d’une correspondance du ministre malien de l’Économie et des Finances.

Une lettre d’information

« La présente lettre, a pour objet de vous informer de cette décision de suspension des décaissements de la Banque mondiale et vous inviter à prendre les dispositions nécessaires pour informer les entreprises et autres prestataires, titulaires de marchés dans le cadre de la mise en œuvre de vos projets et programmes, de ladite décision et de me fournir au plus tard le 20 avril l’impact de ladite suspension sur la mise en œuvre de vos activités (…) », a fait savoir le ministre dans sa correspondance.

Les sanctions toujours actuelles

Ce nouveau coup à l’économie malienne intervient dans un contexte où le pays ploie sous de nombreuses sanctions. Il y a quelques semaines, les autorités maliennes avaient dénoncé le non respect de la décision de la Cour de justice de l’Uemoa par la conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Uemoa. L’instance judiciaire avait ordonné la levée des sanctions économiques contre le Mali. « Ces sanctions violent allègrement les règles communautaires notamment les dispositions garantissant l’indépendance de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) », avait dénoncé le communiqué du gouvernement malien.