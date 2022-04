Au Mali, les relations entre le pouvoir Goïta et les autorités françaises se sont fortement dégradées après les commentaires jugés désobligeants de la France contre les militaires au pouvoir. Depuis l’arrivée des instructeurs russes et la montée en puissance de la Russie dans le pays, la France a pris ses distances et annoncé le retrait de ses forces en faveur du Niger. Depuis les accusations fusent du côté du Mali. Il y a quelques heures, une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux accuse les soldats français d’avoir laissé derrière eux un charnier. Paris crie au scandale et parle de coup monté.

Cette fois-ci c’est la France qui accuse les militaires maliens et les forces russes de préparer un coup monté contre son armée. « Le risque de voir le groupe Wagner conduire une attaque informationnelle contre la force Barkhane était très probable »​, explique l’état-major des armées. Paris affirme ainsi que l’armée française a filmé, à l’aide d’un drone survolant une région proche d’une des bases militaires qu’elle a libéré, des « individus blancs autour d’une dizaine de corps, environ 4 km à l’Est du camp de Gossi (ndlr : le camp anciennement occupé par la France) ». La France pense que ces individus vont tenter d’enterrer les corps sur la base qu’elle a quittée pour ensuite l’accuser de meurtres de masse.

« Cette manœuvre de décrédibilisation de la force Barkhane semble coordonnée. Elle est représentative des multiples attaques informationnelles dont les militaires français font l’objet depuis de nombreux mois » affirme les autorités françaises. Pour l’heure la France n’apporte pas la preuve de l’implication mais craint qu’il s’agisse d’éléments russes de Wagner. Il y a quelques semaines des ONG ont accusé les militaires maliens aidés des forces russes d’avoir perpétré des massacres, une accusation fortement démentie par le Mali qui a d’ailleurs diffusé des témoignages contraires à la version des ONG internationales.