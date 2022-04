L’Etat-major Général des Armées informe l’opinion nationale que très tôt ce matin, aux environs de 05h00, les Forces armées Maliennes ont énergiquement et simultanément repoussé trois attaques complexes terroristes contre 03 (trois) emprises militaires respectivement à Sevaré, à Bapho et à Niono. Les groupes armes terroristes dans des actions désespérées ont utilisé des véhicules Kamikazes bourrés d’explosifs en vue d’attaquer ces emprises. La vigilance et la réactivité des hommes ont permis de circonscrire les dégâts et de mettre en déroute les plans sinistres que les terroristes comptaient dérouler.

Ce qui dénote, une fois de plus, le professionnalisme des FAMa. Les groupes armés terroristes, malgré les attritions subies ces demiers mois tenteront toujours de se réorganiser et de porter en réplique des coups durs aux Forces armées maliennes. Ce qui explique le retour de ce mode opératoire de « Véhicules Kamikazes » prompts à commettre le maximum de dégäts. L’Etat-major Général des Armées rassure les populations que la situation sur ces emprises est sous contrôle et les FAMa ont mené des ratissages dans les secteurs cibles et les dispositifs sécuritaires renforcés dans toutes les emprises sur l’ensemble du territoire. Les bilans des attaques n’ont pas évolué depuis le demier communiqué de ce matin et qui font etat de:

Camo de Sevaré : Côté FAMa : 06 morts majoritairement düs à l’effondrement du poste de garde sous la force de la déflagration, 15 blessés. Côté Ennemi : 11 morts dont le Kamikaze, 02 AK-47, 04 téléphones portables, 04 talkies et beaucoup de matériels militaires récupérés.

: Camp de Bapho : Côté FAMa : 01 blessé et 01 hélicoptére légèrement endommagé.

: Camp de Niono : Côté FAMa : 04 blessés et 02 véhicules endommagés.

:

Ces actions désespérées des groupes armés n’entameront en rien la détermination des Forces Armées Maliennes à poursuivre leurs opérations de sécurisation des personnes et des biens ainsi que le retour de la paix et de la quiétude sur l’ensemble du territoire. L’Etat-major Général des Armées rappelle le professionnalisme des FAMa qui ont interpellé 03 suspects à Sevaré et mis à la disposition de la Gendarmerie pour enquêtes. Il reste également respectueux des principes des Droits de l’Homme et du Droit International Humanitaire.

L’Etat-major Général des Armées salue le courage et la bravoure de nos vaillants soldats qui, de par leur vigilance, ont contribué à minimiser les dégâts et à bouter les assaillants. Par la méme occasion, il présente ses condoléances les plus attristées aux familles et frères d’armes des soldats tombés et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Par ailleurs une unité FAMa, en patrouille sur l’axe Mourrah-Tenenkou, été prise dans une embuscade par un groupe au cours de laquelle 10 terroristes ont été neutralises.