Sidiki Diabaté a profité d’une publication sur Facebook pour apporter son soutien à l’influenceuse Bijou Siraba mise aux arrêts au Mali. La jeune femme a été mise sous mandat de dépôt pour injure profane sur la toile. Son arrestation serait liée à une réponse qu’elle a donnée à certains de ses abonnés qui ont commenté son direct sur TikTok.

Si pour de nombreux internautes, la jeune femme mérite le sort qui lui a été réservé, Sidiki Diabaté fait partie de ceux qui pensent qu’elle a été piégée et mérite d’être soutenue. Dans son texte, l’artiste malien a essayé de réconforter celle avec qui il a partagé plus de dix ans de sa vie. « Les épreuves sont inhérentes à la vie de l’Homme, et le plus souvent, elles viennent tester notre foi en Dieu. Sache que je suis et je serai là pour t’aider à traverser ce moment combien difficile pour toi. Tiens bon ma très chère Bijou. », peut-on lire dans sa publication sur le réseau social de Mark Zuckerberg.

Elle l’avait soutenu en 2020

Notons que, malgré leur séparation, Bijou Siraba avait soutenu activement la star malienne alors en détention en 2020 pour violences conjugales contre sa compagne Mariam Sow. Elle avait presque supplié la victime de retirer sa plainte contre Sidiki Diabaté.