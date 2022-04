Les offensives militaires contre les terroristes se poursuivent au Mali. En effet, une douzaine de terroristes a été neutralisée par les forces de l’ordre maliennes, suite à deux opérations réalisées dans le centre du pays le jeudi 14 avril 2022. Il s’agit précisément de raids aériens qui ont eu lieu dans la forêt de Ganguel à près de 10 Km de la région de Moura. C’est dans un communiqué que l’état-major général des forces armées maliennes (FAMa) a donné l’information tout en précisant que parmi les terroristes tuées se trouve un franco-tunisien.

Un regroupement de terroristes venus apporter de l’aide

Toujours d’après l’état-major il s’agit de « Samir Al-Bourhan, un cadre terroriste franco-tunisien, parlant français et arabe ». Par ailleurs, les FAMa ont souligné que les frappes aériennes réalisées ont permis de tuer plusieurs cadres du GSIM (Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans). D’après l’armée malienne, les opérations ont eu lieu sur la base de plusieurs renseignements techniques qui faisaient cas d’un regroupement de terroristes venus notamment apporter du soutien logistique et financier, après leur défaite à Moura.

Pour rappel, ces informations interviennent plusieurs semaines après que les forces armées maliennes aient neutralisé 203 terroristes et 50 autres qui avaient été arrêtés. Les militaires maliens étaient parvenus à un tel bilan après une opération qui a duré plus d’une dizaine de jours. Outre les terroristes arrêtés et tués, les forces de sécurité avaient aussi saisi plusieurs quantités de munitions et d’armes. Aussi, les FAMas avaient-elles saisi et brûlé deux cent motos. L’état-major, de son côté, n’avait pas parlé de pertes côté des soldats maliens.