Le week-end écoulé a été marqué par une guéguerre communicationnelle entre la France et le Mali, deux anciens partenaires dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel mais qui se sont brouillés après le double coup d’État intervenu dans ce pays d’Afrique de l’Ouest. La guerre s’est déroulée en trois étapes et pendant trois jours et démontre à ne plus en douter, le manque de confiance réciproque et le degré très élevé de suspicion entre les deux pays qui s’accusent mutuellement de conspiration en vue de ternir l’image de l’autre. Tout est parti d’une publication sur le compte Twitter d’un certain Dia Dara dans la mi-journée du jeudi 21 avril dernier.

Ce tweet largement partagé sur les réseaux sociaux est accompagné de photos de cadavres enterrés dans le sable avec la mention: « voilà ce que les Français ont laissé derrière eux quand ils ont quitté la base de Gossi ». Dans la foulée, l’armée malienne affirme avoir découvert des « dépouilles en état de putréfaction avancée » qui « indique que ce charnier existe bien avant la rétrocession » de cette base à l’État malien. Elle décide d’ouvrir une enquête. Le lendemain samedi, l’armée française réplique en mettant à la disposition de certains de ses médias, des images filmées par un drone. Ces images montrent une dizaine d’individus de type caucasien recouvrir de sable des cadavres qui sont dans la même position que ceux de la photo du tweet. La scène se déroule à quatre kilomètres du camp de Gossi remis aux Forces armées maliennes (FAMA) quatre jours avant. L’armée française estime que la comparaison des photos publiées sur Twitter et les images du drone permet d’établir un lien direct entre ce que font les mercenaires russes du groupe Wagner implantés au Mali depuis quelques mois en soutien à ce pays, et ce qui est faussement attribué aux militaires français.

L’armée française dénonce par la même occasion, « une attaque informationnelle » visant à la décrédibiliser aux yeux de l’opinion internationale. C’est dans ce contexte de suspicion et d’hystérie généralisée qu’on apprend que le dimanche 24 avril, six soldats maliens sont tués et 20 autres blessées dans trois attaques revendiquées par le groupe terroriste Al-Qaïda. Depuis ce dernier épilogue, les deux camps s’observent en chiens de faïence et laissent de côté les vraies préoccupations de cette énième situation. Comme à l’accoutumée, les deux camps se renvoient la balle. Un jeu de ping-pong auquel ils se livrent afin d’éviter d’assumer la responsabilité du massacre. Pourtant, il n’est pas superflu de connaître l’identité de ces hommes enfouis sous un amas de sable, quelque part dans un coin du désert malien.

S’agit-il de corps de pauvres civils qui vaquaient tranquillement à leurs affaires dans leur village victimes de représailles de l’armée malienne et de ses alliés du groupe Wagner pour collaboration avec l’ennemi djihadiste ? Ou bien sont-ils des victimes exécutées plutôt par des djihadistes fâchés pour la même raison de collaboration ? Ce n’est pas la première fois que des représailles se font enregistrées dans la région. Ou encore s’agit- il de cadavres de combattants djihadistes tués au front ? Dans tous les cas , il est important de savoir les circonstances dans lesquelles ces corps se sont retrouvés à quelques encablures d’un camp militaire délaissé par des forces françaises, quelques jours après leur départ. C’est pour cela qu’il faut dépêcher une enquête indépendante et impartiale de la communauté internationale afin de faire toute la lumière sur ce massacre et sur de nombreux autres qui sont restés jusque-là inexpliqués au nom de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel entamée il y a plus de dix ans.