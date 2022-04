Le dossier du footballeur français Kylian Mbappé continue de défrayer la chronique. Alors que le joueur du PSG sera libre de tout contrat dans deux mois avec le club de la capitale, l’on ne sait pas s’il prolongera ou s’il prendra le chemin vers un autre club. C’est dans ce contexte que des membres de la famille de l’ancien monégasque (sa mère et son petit-frère Ethan) se sont rendus au Qatar. Selon Mohammed Al-Kaabi, journaliste qatari proche de Nasser Al-Khelaifi et de l’Emir du Qatar, une offre plus importante a été demandée au Real Madrid.

« Ils feront une offre féerique qui ferait rêver »

« Kylian Mbappé a demandé une autre offre plus élevée au Real Madrid (Bonus de signature / Salaire). A Paris, ils travaillent dur, et sur tous les plans, pour renouveler le joueur. Et ils feront une offre féerique qui ferait rêver n’importe qui pour y parvenir. A Madrid, ils parient sur le désir du joueur et la réalisation de son rêve de jouer au Real, ainsi que sur son accord verbal. Le joueur ne décidera qu’à la fin de la saison, il ne décidera jamais avant cela » a-t-il indiqué. Notons que ces informations interviennent dans le même temps où d’autres sources françaises ont fait savoir qu’il n’y a pas eu d’avancés sur le dossier Mbappé.

Pour rappel, ce dernier avait indiqué plusieurs mois plus tôt qu’il n’avait pas encore pris sa décision. « Ma décision n’est pas prise. Je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses, même si je suis libre je ne vais pas parler avec l’adversaire ou faire ce genre de chose. Je suis concentré à gagner contre le Real Madrid, à faire la différence, et après on verra ce qui se passera » avait-il laissé entendre au cours du mois de février dernier avant le match contre le Real Madrid.