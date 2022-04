Le joueur international évoluant au Real Madrid, Karim Benzema et son compatriote Kylian Mbappé sont deux footballeurs phares de l’équipe de France. Ces derniers ont joué ensemble à l’occasion de plusieurs rencontres et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’ils s’entendent bien. Lors d’une interview accordée au média sportif français L’Equipe, dans la matinée de ce mardi 5 avril 2022, l’avant-centre du Real Madrid n’a pas caché son intention de voir l’ancien monégasque évoluer dans le même club que lui. Au cours de son intervention, Benzema a confrimé bien s’entendre avec ce dernier.

« Je pense qu’on marquerait le double de buts »

L’ancien lyonnais âgé de 34 ans a par ailleurs indiqué qu’avec Mbappé, ils ont pris part à d’importantes rencontres internationales, tout en soulignant que la venue du parisien chez les Merengue ferait énormément de bien au club espagnol. « Oui, je le dis souvent. J’aime jouer avec lui en sélection et j’aimerais jouer avec lui en club. Je pense qu’on marquerait le double de buts. Ou peut-être même le triple ! (Rires) » a ajouté Benzema. Notons que ces propos du joueur madrilène interviennent dans un contexte où la venue de Kylian Mbappé au Real Madrid devient de plus en plus improbable, suite à des propos qu’il a récemment tenus.

Ces propos n’avaient pas plu à la presse espagnole

A l’issue du match opposant le PSG à Lorient (5-1 remporté par le Paris saint-Germain) le dimanche 03 avril dernier, ce dernier avait jeté davantage de doute sur son arrivée au Real Madrid. « Rester au PSG, c’est possible ? Oui bien sûr. Je n’ai pas encore pris ma décision, tout le monde sait que je n’ai pas fait mon choix. Je réfléchis parce qu’il y a des nouveaux éléments, plein de choses, plein de paramètres, je n’ai pas envie de me tromper » avait-il fait savoir. Ces propos n’avaient pas plu à la presse espagnole. Sur le plateau de l’émission El Chiringuito, plusieurs invités ont déclaré que « ce n’est pas comme ça qu’on négocie avec le Real Madrid ».