L’ancien président Donald Trump s’est prononcé dans une nouvelle interview sur la relation entre le Prince Harry et sa femme Meghan Markle et a prédit que le mariage controversé du Prince qui a quitté le Royaume-Uni avec l’ancienne actrice aurait une « mauvaise » fin. Trump, s’exprimait ainsi sur « Piers Morgan Uncensored », une interview qui sera diffusée lundi soir, a soutenu qu’Harry « est mené par le bout du nez » par sa femme.

Dans une nouvelle interview, Donald Trump s’en est pris à Meghan Markle, l’ancienne actrice devenue la duchesse de Sussex après avoir épousé le Prince Harry d’Angleterre. « Je ne suis pas fan de Meghan », a-t-il déclaré. » Je pense que le pauvre Harry est mené par le bout du nez. (…) Et je pense qu’elle a mal parlé de la famille royale mais en particulier de la reine « , a poursuivi l’ancien président. Trump a déclaré à Morgan qu’il pensait que le couple devrait maintenant être dépouillé de ses titres royaux.

« Je le ferais », dit-il. « La seule chose sur laquelle je ne suis pas d’accord avec la reine, probablement l’une des seules choses, c’est que je pense qu’elle aurait dit:« Si c’est votre choix, très bien. Mais vous n’avez plus de titres maintenant. Tu sais? », a martelé l’ancien président. » Je pense qu’il a été si irrespectueux envers le pays, et c’est un grand pays « , a poursuivi Trump, faisant référence au Prince Harry. L’ancien président a ajouté qu’il pensait que le stress de l’exil du couple finirait par déchirer le couple, Harry se fatiguant finalement d’être » manipulé « .

« Alors, je veux savoir ce qui va se passer quand Harry décidera qu’il en a assez d’être dirigé« , a-t-il déclaré. « Ou peut-être quand elle décide qu’elle aime mieux un autre gars. Je veux savoir ce qui va se passer quand ça se terminera, d’accord ? » Vous pensez que ça va finir? « , demanda Morgan. « Oui », a répondu Trump. « J’ai été un très bon pronostiqueur, comme vous le savez. J’ai presque tout prédit. Ça finira et ça finira mal. Et je me demande si Harry va retourner sur ses mains et ses genoux, dans la belle ville de Londres et dire, ‘S’il vous plaît.’ (…) ».