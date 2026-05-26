Bénin : Corinne Amori Brunet prend les rênes de la diplomatie

Corinne Amori Brunet a officiellement pris ses fonctions de ministre des Affaires étrangères du Bénin lors d’une cérémonie de passation de charges avec son prédécesseur, Olushegun Adjadi Bakari, nommé ministre du Tourisme et du Commerce extérieur dans le gouvernement du président Romuald Wadagni. Devant les agents du ministère, la nouvelle cheffe de la diplomatie béninoise a prononcé ses premiers mots, affichant exigence et continuité comme lignes directrices de son action.

Olushegun Adjadi Bakari, qui a dirigé le ministère des Affaires étrangères durant les trois dernières années, a été salué pour le travail accompli, notamment l’ouverture de partenariats vers de nouvelles régions et continents, ainsi que le renforcement de la mobilité internationale. Corinne Amori Brunet a elle-même exercé à l’ambassade du Bénin à Paris, expérience qu’elle a présentée comme le socle de sa connaissance du ministère et de ses agents.

Elle a assuré à Adjadi Bakari, désormais en charge du tourisme et du commerce extérieur, que la coopération entre leurs deux portefeuilles se poursuivrait. « La porte est ouverte », lui a-t-elle déclaré, en référence aux synergies attendues entre diplomatie, attractivité et commerce extérieur.

Continuité assumée et engagement multilatéral affiché

Dans son allocution, Corinne Amori Brunet a tracé les grandes orientations de son mandat autour de trois axes : renforcer la présence du Bénin dans les institutions multilatérales, approfondir les relations bilatérales et maintenir la modernisation des services consulaires engagée sous la présidence de Patrice Talon. Elle a insisté sur la vocation transversale du ministère des Affaires étrangères, qu’elle a présenté comme un outil au service de l’ensemble des ministères sectoriels. La nouvelle ministre a également évoqué la nécessité de poursuivre la valorisation des Béninois de la diaspora, citant la modernisation des consulats comme un acquis à consolider.