Celles et ceux qui réussiront à fouler illégalement le sol britannique seront envoyés au Rwanda. C’est ce qu’il faut retenir d’une annonce faite par Londres à l’occasion d’une visite de la ministre anglaise de l’Intérieur, Priti Patel. Il s’agit d’un accord qui a été signé par le Royaume-Uni et le Rwanda. En plus des migrants, les demandeurs d’asile de diverses nationalités qui viennent illégalement dans le pays seront touchés par cette disposition.

« À partir d’aujourd’hui (…) toute personne entrant illégalement au Royaume-Uni ainsi que ceux qui sont arrivés illégalement depuis le 1er janvier pourront désormais être relocalisés au Rwanda », a fait savoir l’autorité ministérielle lors d’un discours prononcé dans un aéroport au Sud de l’Angleterre. Ce pays d’Afrique serait à même d’accueillir au cours des prochaines années, plusieurs dizaines de milliers de personnes. Sont éligibles à cette relocalisation, tous les clandestins sans distinction.

Londres accompagne financièrement

Dans le cadre de ce partenariat, le Royaume-Uni investit 120 millions de livres sterling dans le développement économique et la croissance du Rwanda. Les autorités anglaises sont également prêtes à soutenir la prestation des opérations d’asile, d’hébergement et d’intégration. Le projet est tout de même très critiqué en Grande Bretagne. Les opposants estiment qu’il s’agit d’un moyen pour Boris Johnson et ses collaborateurs de détourner l’attention sur le sujet relatif à la fête d’anniversaire organisée en plein confinement.