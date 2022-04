La Russie et les États-Unis ont procédé mercredi à un échange de prisonniers, selon l’agence de presse AP. Le pays dirigé par Poutine a échangé un vétéran de la Marine emprisonné à Moscou contre un trafiquant de drogue russe condamné purgeant une longue peine de prison en Amérique, ont déclaré un haut responsable américain et le ministère russe des Affaires étrangères, selon la même agence.

L’accord surprise aurait été une manœuvre diplomatique notable même en temps de paix, mais il était d’autant plus extraordinaire qu’il a été conclu alors que l’offensive de la Russie en Ukraine a considérablement dégradé les relations avec les États-Unis. Dans le cadre de l’échange, la Russie a libéré Trevor Reed, un ancien marine du Texas qui a été arrêté à l’été 2019 après que les autorités russes ont déclaré qu’il avait agressé un officier alors qu’il était conduit par la police à un poste de police après une nuit de forte consommation d’alcool. Reed a ensuite été condamné à neuf ans de prison, bien que sa famille ait clamé son innocence et que le gouvernement américain l’ait décrit comme injustement détenu.

Les États-Unis ont accepté de renvoyer Konstantin Yaroshenko, un pilote russe purgeant une peine de 20 ans de prison fédérale dans le Connecticut pour complot en vue de faire passer de la cocaïne aux États-Unis après son arrestation au Libéria en 2010 et son extradition vers les États-Unis. La Russie avait demandé son retour pendant des années tout en rejetant les supplications de hauts responsables américains de libérer Reed, qui approchait de son 1 000e jour de détention et dont la santé s’était récemment détériorée, selon sa famille. Un haut responsable américain s’est entretenu avec l’Associated Press sous couvert d’anonymat, a décrit le cas de Reed comme l’une des « priorités absolues » pour l’administration Biden, notamment en raison de sa santé. Le responsable a noté que Yaroshenko, dont la peine a maintenant été commuée, avait déjà purgé la grande partie de sa peine.