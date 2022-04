L’ancien président américain Barack Obama s’est récemment exprimé sur la désinformation dans les démocraties. En effet, l’ancien numéro un américain a déclaré hier mercredi 06 avril 2022, lors d’une conférence sur la désinformation présentée par le magazine The Atlantic et l’Institut de politique de l’Université de Chicago, qu’il s’agit de quelque chose contre laquelle il a beaucoup lutté pendant qu’il était président. A l’en croire, l’information et la désinformation sont utilisées militairement. Pour Barack Obama, face à ce phénomène, les démocraties dont les Etats-Unis, sont exposées.

« Pas en mesure de nous mettre d’accord sur une base de faits »

Au cours de son intervention, l’ancien chef de l’Etat a confié avoir sous-estimé à quel point les démocraties sont vulnérables à la désinformation et à la mésinformation. « Il m’est difficile de voir comment nous gagnerons le concours d’idées si, en fait, nous ne sommes pas en mesure de nous mettre d’accord sur une base de faits permettant au marché des idées de fonctionner » a-t-il notamment ajouté. Notons que ces propos de Barack Obama interviennent après sa toute première visite à la Maison Blanche, le mardi 05 avril 2022, depuis qu’il avait quitté ses fonctions à la Maison Blanche.

Plusieurs personnes voulaient parler à Barack Obama

Lors de cette visite au cours de laquelle l’actuel président des USA, Joe Biden était présent, pour vanter les mérites de la loi sur les soins de santé abordables, une vidéo avait été partagée par le Comité national républicain sur les réseaux sociaux. Elle montrait le président errant visiblement seul dans la salle, alors que plusieurs personnes voulaient parler à Barack Obama. Dans un tweet, le Comité national républicain avait écrit : « Littéralement, personne ne veut parler à Joe Biden ». Mais dans la soirée, Barack Obama avait tenté de sauver la mise à Joe Biden avec un message sur Twitter. « Toujours super de revoir @POTUS. Merci pour tout ce que vous faites pour aider encore plus d’Américains à avoir accès à des soins de santé abordables et de qualité » a-t-il écrit.