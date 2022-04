L’ancien dirigeant travailliste Jeremy Corbyn a déclaré qu’il espérait que des alliances militaires comme l’Otan pourraient finalement être dissoutes, affirmant qu’elles pourraient créer un « plus grand danger » dans le monde. Le député a précisé qu’il ne rendait pas l’OTAN responsable de l’offensive de Poutine en Ukraine, mais qu’il fallait la replacer dans son contexte historique.

« J’aimerais voir un monde où l’on finit par dissoudre toutes les alliances militaires. Nous devons nous poser la question suivante: comment allons-nous apporter la paix à l’avenir? Par des alliances? Par un renforcement militaire? Ou en mettant fin à la guerre en Ukraine et à d’autres guerres qui se déroulent actuellement et dont on ne parle pas, mais qui font également un grand nombre de victimes? Posez-vous la question: les alliances militaires apportent-elles la paix? Ou bien provoquent-elles en fait un renforcement militaire de chaque côté qui risque de rendre la situation encore plus dangereuse? Je ne blâme pas l’Otan pour le fait que la Russie a envahi l’Ukraine. Ce que je dis, c’est de regarder la chose historiquement et de regarder le processus qui pourrait se produire à la fin de la guerre en Ukraine », a déclaré l’homme politique dans une interview accordée à Times Radio mercredi, qui a été rendue publique. (source The Guardian)