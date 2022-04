La guerre en Ukraine se poursuit plus d’un mois après que les premiers tirs ont été entendus. Depuis quelques heures, c’est une déclaration du dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov, un ardent partisan du chef du Kremlin Vladimir Poutine, qui est diffusée dans les médias. Ramzan Kadyrov a déclaré que plus de 1 000 marines ukrainiens s’étaient rendus dans la ville portuaire assiégée de Marioupol.

Plus de 1 000 marines ukrainiens se sont rendus à Marioupol. C’est ce qu’a déclaré récemment Ramzan Kadyrov, un soutien de Poutine. Pour le moment, il n’y a eu aucun commentaire des responsables ukrainiens sur la déclaration faite sur la chaîne Telegram de Kadyrov. L’état-major général ukrainien, dans son rapport du matin de mercredi, a déclaré que les forces russes poursuivaient leurs attaques contre Azovstal et le port, rapporte l’agence Reuters.

La même agence rapporte que une chaine russe a diffusé des images montrant selon elle des soldats se rendant à Illich Iron and Steel Works à Marioupol mardi, dont beaucoup ont été blessés. L’un des soldats a été montré tenant un passeport ukrainien, rapporte Reuters. Il n’était pas clair de quelle usine – Azovstal ou Illich Iron and Steel Works – Kadyrov voulait dire lorsqu’il parlait des 1 000 marines ukrainiens qui se sont rendus. « À l’intérieur d’Azovstal, il y a actuellement environ 200 blessés qui ne peuvent recevoir aucune assistance médicale », a déclaré Kadyrov dans son message. « Pour eux et pour tous les autres, il vaudrait mieux mettre fin à cette résistance inutile et rentrer chez eux dans leurs familles.«