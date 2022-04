L’ex-président américain Donald Trump a décidé de revenir sur les réseaux sociaux. Après son bannissement des grands réseaux sociaux, le milliardaire républicain a fait sa toute première publication sur sa propre plateforme Truth Social. Donald Trump a fait son post dans l’après-midi d’hier jeudi 28 avril 2022. Sur son post, l’ancien numéro un américain a mis une photo de lui devant sa résidence de Mar-a-lago, située à Palm Beach en Floride, avec le hastag « covfefe ». Celui-ci fait référence à un tweet supprimé en 2017 et dans lequel il fustigeait la couverture médiatique de son administration.

Il a fait savoir qu’il ne reviendrait pas sur Twitter

« JE SUIS DE RETOUR ! #COVFEFE » a écrit Donald Trump sur son réseau social. Notons que le premier message de l’ancien locataire de la Maison Blanche sur Truth Social intervient après que l’homme le plus riche du monde et patron de voitures électriques Tesla, Elon Musk, ait racheté Twitter. Alors que Donald Trump est banni depuis plus d’un an, suite à l’attaque du capitole du mercredi 06 janvier 2021, il a fait savoir qu’il ne reviendrait pas sur le réseau de l’oiseau bleu. Cela, même si son interdiction est levée. « Non, je ne reviendrai pas sur Twitter » a-t-il déclaré face au présentateur Joe Kernen de CNBC.

Le milliardaire new-yorkais avait indiqué n’avoir probablement aucun intérêt à revenir sur Twitter. Pour rappel, les partisans de Donald Trump ont mené une attaque contre le capitole, pour s’opposer à son échec à l’élection présidentielle de 2020 et tenter d’empêcher la certification de la victoire de Joe Biden. L’assaut qui avait fait quelques morts avait fait réagir les géants américains des réseaux sociaux. Ainsi, Facebook, Twitter, YouTube et Google ont pris des mesures contre le républicain notamment en supprimant ses comptes.