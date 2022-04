L’intolérance religieuse est en hausse dans toute l’Europe, et la Suède, où se déroulent des manifestations anti-islamiques, est devenue une prison virtuelle pour les musulmans. C’est ce que Kazem Gharib Abadi (chef adjoint de la justice iranienne pour les affaires internationales et les droits de l’homme) a écrit sur sa page Twitter ce lundi. « L’intolérance religieuse est en hausse dans toute l’Europe, et aujourd’hui la Suède, avec le soutien du gouvernement de ce pays, s’est transformée en une prison pour les musulmans », a-t-il déclaré, ajoutant qu’un « manque de la Sainte Inquisition médiévale se faisait ressentir ».

Au moins 20 policiers et 14 civils ont été blessés lors des émeutes qui avaient eu lieu depuis jeudi dernier dans les villes suédoises de Linkoping, Norrkoping, Orebro, Stockholm et Malmo. Les incidents se sont produits en raison des manifestations anti-islamiques du chef du parti d’extrême droite danois « Ligne dure » Rasmus Paludan, ayant brûlé publiquement le livre du Coran.

La Ligne dure a été fondée par Paludan en 2017, le parti est connu pour de nombreuses vidéos anti-islamiques diffusées sur les réseaux sociaux. Le politicien a publiquement brûlé le Coran, en qualifiant ce geste d’hommage à la liberté d’expression. Son parti demande l’interdiction de l’islam et l’expulsion de tous les « demandeurs d’asile non occidentaux ». (avec TASS)