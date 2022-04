Au Bénin, un concours de recrutement militaire a été lancé pour le compte de cette année 2022. Après les phases de l’inscription en ligne et de présélection des jeunes filles et des jeunes garçons âgés de 18 à 25 ans, c’est la phase écrite de ce «concours de recrutement de sept cent cinquante (750) jeunes au titre de l’année 2022 » qui est prévue pour «le samedi 30 avril 2022 » selon le communiqué en date du mercredi 20 avril 2022 et signé du Chef d’Etat –Major Général des Forces armées Béninoises , le Général de Brigade Fructueux Gbaguidi .

Cette phase écrite, selon le communiqué, « qui se déroule dans le respect strict des mesures anti-COVID, concerne uniquement les jeunes préalablement retenus à l’issue de l’épreuve sportive, sous réserve de l’authenticité de leur diplôme». Les jeunes béninois retenus après cette épreuve sportive sont invités à se présenter, pour la phase écrite, dans les centres de composition notamment au CEG1 de Natitingou pour les candidats des départements de l’Atacora et de la Donga, au CEG Ste Rita de Cotonou pour les candidats de l’Atlantique et du Littoral, au Lycée Mathieu Bouké de Parakou pour les candidats du Borgou et de l’Alibori, au CEG1 de Lokossa pour les candidats du Mono et du Couffo, au Lycée Béhanzin de Porto-Novo pour les candidats de l’Ouémé et du Plateau et au CEG1 d’Abomey pour les candidats du Zou et des Collines.

Concernant les épreuves, pour le recrutement des jeunes âgés de 18 à 25 ans, ils composeront en dictée –questions, en mathématiques et en civisme et pour le recrutement des instituteurs, ils plancheront en pédagogie générale appliquée et Civisme. Quant au recrutement des infirmiers et des aide-soignants, ils vont composer en Pathologie médicale et soins infirmiers. Le Chef d’ Etat-major informe que « pendant ces épreuves écrites, tout candidat ou individu auteur ou coauteur de tricherie de quelque nature que ce soit, sera disqualifié et mis à la disposition du Directeur Général de la Police républicaine pour des poursuites judiciaires conformément aux textes en vigueur ».

Il faut signaler que les listes des candidats autorisés à prendre part à ladite phase seront affichées dans les Préfectures et les centres de composition dès le jeudi 21 avril 2022. «Chaque candidat devra se présenter le samedi 30 avril 2022 à 06 heures précises dans son centre de composition, en tenue de sport, muni de sa pièce d’identité en cours de validité» a fait savoir le Général de Brigade Fructueux Gbaguidi.