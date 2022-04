Le Président du Conseil Economique et Social (CES), Augustin Tabé Gbian a, en marge de la session extraordinaire de l’institution, échangé ce vendredi 15 avril 2022 avec des représentants de six Centrales et Confédérations syndicales. Les échanges ont essentiellement porté sur la situation sociale actuelle caractérisée notamment par la cherté de la vie dénoncée par ces Centrales syndicales lors de deux meetings de protestation contre la vie chère au Bénin en février 2022 à la bourse du travail de Cotonou . Le Secrétaire Général de la Confédération des Syndicats Autonomes du Bénin (CSA-Bénin), Anselme Amoussou a, lors de la sortie de l’audience avec le président du CES, déclaré sur Radio Bénin qu’il a sollicité la médiation du CES afin que les revendications des travailleurs aboutissent.

«Le président du CES nous a rappelé un peu les mesures qui ont été prises par le gouvernement suite à notre appel et nous a rappelé qu’il suit de très près la situation sur le terrain » a affirmé le Secrétaire Général de la CSA-Bénin. Selon, Anselme Amoussou , «le président du CES a souhaité que nous puissions regarder un peu la situation du pays, la situation globale dans le monde d’aujourd’hui ». Le Président Augustin Tabé Gbian a appelé également les représentants des travailleurs à tenir compte de façon responsable de ces deux situations citées plus haut pour «échanger avec le Chef de l’Etat et les membres de son gouvernement».

Anselme Amoussou a fait savoir que le Prédisent Augustin Tabé Gbian les «a rassuré de son engagement à nos côtés pour faire en sorte que nos cris de cœur, les revendications qui sont les nôtres que nous portons des travailleurs atterrissent dans les bonnes oreilles». Les Centrales et Confédérations syndicales ont profité de l’occasion qui leur est offerte « pour lui rappeler que la question de la vie chère, la question de l’augmentation du salaire n’est pas la seule préoccupation aux yeux des travailleurs ». « Il y a beaucoup d’autres questions sur lesquelles nous avons voulu qu’il intervienne également pour faire en sorte que la médiation du CES aboutisse à la satisfaction des revendications des travailleurs » a précisé le premier responsable de la CSA-Bénin. Il faut signaler que ces échanges avec le CES interviennent quelques jours de la rencontre entre les Centrales syndicales et le Président de la République, rencontre prévue pour le 26 avril 2022.