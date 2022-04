L’offensive russe en Ukraine se poursuit toujours plus de deux mois après son démarrage. Le bilan des dégâts matériels s’alourdit dans chaque camp à mesure que le temps passe. Les occidentaux ont imposé de multiples sanctions pour dissuader la Russie de poursuivre son offensive. Mais le pays de Poutine ne se laisse pas faire non plus et contre-attaque. Dans ce contexte, un rapport informe que la Russie a empoché 66 milliards de dollars en exportation de carburant depuis le début de son offensive en Ukraine, selon plusieurs médias dont USA Today.

Un rapport publiée par le Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) dans la journée d’hier mercredi 27 Avril révèle une estimation du montant empoché par la Russie concernant les exportations de carburant depuis que l’offensive en Ukraine a été lancée. Selon cette organisation de recherche indépendante, la Russie a gagné 66,5 milliards de dollars grâce aux exportations de carburants depuis que ses troupes ont été envoyé en Ukraine le 24 février dernier.

Le rapport en question révèle que l’Allemagne étant le plus gros acheteur de la Russie. Selon le rapport, l’Allemagne aurait payé à la Russie environ 9,1 milliards d’euros (9,65 milliards de dollars) pour les livraisons de carburants cours des deux premiers mois de l’offensive en Ukraine. Pour obtenir ce chiffre, le Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) s’est basé sur des estimations basées sur le commerce mensuel, le suivi en live des flux de gaz dans les pipelines et des données sur les déplacements de navires.