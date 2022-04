Bientôt deux mois que l’offensive russe en Ukraine a démarré. Le sujet continue d’être évoqué par des personnalités occidentales. Et le sujet s’invite aussi dans le débat pendant la campagne présidentielle en France. Ce lundi, des médias français dont France-Bleu ont relayé les propos de la rivale du président Macron. Interrogé sur l’offensive russe en Ukraine, la candidate d’extrême droite Marine Le Pen a insisté sur le fait qu’elle est une défenseure de la souveraineté des nations par conséquent de « l’intégrité territoritale de l’Ukraine« . et a avertit « d’un grand danger ».

Marine Le Pen s’est une nouvelle fois prononcée sur l’offensive russe en Ukraine. La rivale de Macron a rappelé qu’elle a dès les premières heures critiqué l’offensive en Ukraine. « Cela va à l’encontre de tout ce pourquoi je me bats pour les nations et pour les peuples du monde« , précise Mme Le Pen. Marine Le Pen que beaucoup juge proche du président russe Vladimir Poutine a souligné qu’elle ne l’a rencontré qu’une seule fois de toute sa vie contrairement à l’actuel numéro un français Emmanuel Macron. Se prononçant sur une alliance entre la Russie sous le coup de multiples sanctions occidentales et la Chine, Marine Le Pen a averti d’un « grand danger ».

« Le réarrimage, comme le disait Emmanuel Macron, de la Russie à l’Europe, est évidemment un élément de sécurisation de notre continent et de notre pays (…). Le plus grand pays du monde s’allie avec le pays le plus peuplé du monde. Laissez le premier producteur de matières premières du monde qu’est la Russie avec la première usine du monde qu’est la Chine pour les laisser constituer la première puissance militaire du monde, je crois que c’est un grand danger. Il faudra diplomatiquement, lorsque la guerre sera terminée, lorsqu’un traité de paix aura été signé. Essayer d’éviter cette fusion qui risque d’être le danger du 21e siècle pour nous« , a estimé Marine Le Pen.

Il n’y a jamais eu d’invasion en Crimée

Marine Le Pen a aussi profité de l’occasion pour se prononcer sur l’annexion de la Crimée jugée illégale par la Cour pénale internationale (CPI). Et la candidate d’extrême droite Marine Le Pen a jugé que la Crimée n’a jamais été envahie. Elle a rappelé au passage qu’il y a eu un référendum concernant la Crimée. « Il y a eu un référendum, on peut le contester, on peut être en décassord, mais il n’y a jamais eu d’invasion militaire en Crimée« , a martelé la rivale du président Emmanuel Macron pour le second tour de la présidentielle en France.