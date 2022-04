Le gouvernement de transition du Mali a déclaré son intention de développer la coopération, notamment avec la Russie. C’est ce qu’a déclaré le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du pays, Abdoulaye Diop. « Le Mali exige de respecter sa liberté de choix et entend travailler avec différents partenaires, dont l’Allemagne, la Russie, la Chine et les États-Unis » a déclaré le ministre jeudi. L’information a été rendue publique par le site d’information de Bamako, citant le ministre malien des Affaires étrangères, qui recevait son homologue allemande Annalena Baerbock en visite dans le pays. « Le Mali ne déploie aucune société de sécurité privée sur son territoire, comme indiqué ici et là. Le Mali développe une coopération avec la Russie au niveau étatique, et cette coopération s’inscrit dans la durée ».

Mme Baerbock avait auparavant tenu une réunion avec le président intérimaire du Mali, Assimi Goïta, à l’issue de laquelle elle s’est adressée aux journalistes en alléguant de « nombreux crimes de guerre » contre des civils maliens. Elle a rappelé la décision de l’UE, annoncée le 11 avril, de « mettre fin » à ses missions de formation pour l’armée et la garde nationale maliennes. Quelque 300 soldats allemands ont participé à ces missions. « Nous ne pouvons pas poursuivre la coopération sans tracer une ligne de démarcation avec les forces russes », a déclaré la ministre. Dans le même temps, elle a fait écho aux affirmations de la propagande occidentale concernant l’essence de l’opération militaire spéciale russe en Ukraine. « Vous ne devez pas confondre différents concepts, a répondu le ministre malien des Affaires étrangères. Le Mali n’est en aucun cas impliqué dans ce qui se passe en Ukraine, mais je pense qu’il ne faut pas confondre les deux choses: la situation au Mali est la situation au Mali et nous voulons que chaque partenaire du Mali respecte les choix du Mali ».

Le Mali, note le site, connaît depuis 2012 une profonde crise sécuritaire que les partenaires étrangers n’ont pas pu aider à résoudre. Depuis 2020, les militaires, qui sont arrivés au pouvoir, ont décidé d’abandonner la coopération avec la France et d’autres partenaires européens et de se tourner vers la Russie pour obtenir de l’aide. En février dernier, les partenaires européens du Mali, dont l’Allemagne, ont annoncé le retrait de leurs troupes du territoire malien en raison de désaccords avec les autorités du pays. Le 31 janvier, le gouvernement malien a invité l’ambassadeur français à quitter le pays.

Le Mali a subi deux coups d’État militaires depuis l’été 2020. Lors du premier, qui a eu lieu le 18 août 2020, le président Ibrahim Boubacar Keïta a été chassé du pouvoir. Un groupe de militaires dirigé par le colonel Goïta a nommé Bah Ndaw comme président par intérim. Cependant, le 26 mai 2021, il a été évincé par le même groupe militaire, la Cour constitutionnelle du Mali ayant nommé Goïta chef de l’État pour une période de transition.