Depuis la fin du mois de février, la Russie a lancé une offensive en Ukraine. Depuis de la même période, les cyberattaques contre les sociétés et les autorités publiques russes ont été multipliées par 100. C’est ce qu’a déclaré le directeur du développement commercial de Positive Technologies, Maxim Filippov, lors d’une conférence de presse du quotidien Kommersant « Maintenir la défense sur le front informatique: la cybersécurité dans les nouvelles réalités« .

La Russie ciblée par des cyberattaques massives ? C’est ce qu’a affirmé Maxim Filippov, le directeur du développement commercial de Positive Technologies, une entreprise russe qui exerce dans le domaine informatique. « Les cyberattaques ont été multipliées par 100 », a fait savoir l’expert qui précise que cela a commencé quelques jours après le début de l’offensive russe en Ukraine. Selon l’agence Tass, les banques sont les plus préparées aux cyberattaques, alors que les autorités fédérales et les entreprises publiques sont les moins.

A en croire l’expert, ces attaques ont été planifiées, tout citoyen pouvait se joindre aux pirates et fournir ses ressources informatiques. Cependant, les attaques de masse, facile à éliminer, en cachent d’autres plus complexes. « Dans plus de la moitié des cas où nous aidons à enquêter sur des incidents, nous constatons des signes de nouveaux piratages, ce qui oblige à réagir rapidement« , a souligné Maxim Filippov.