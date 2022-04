Les agents de la Douane de Thiès, au Sénégal ont effectué vendredi 22 avril dernier, une saisie de 1,7 milliard sur deux Maliens et un Sénégalais. Les premiers éléments de l’enquête ouverte dans le cadre de cette saisie identifient un certain Modou Fall comme le propriétaire de la totalité de la somme récupérée. Reçu pour un interrogatoire dans les locaux de la direction régionale de la Douane de Thiès, Fall n’a pu convaincre les agents sur la provenance d’une somme aussi importante et encore en liquide.

Le patron de la subdivision Extérieure de la Douane de Dakar, récemment déplacé dans la capitale du Rail, le colonel Lamine Sarr avait été au-devant de l’interrogatoire avec le présumé propriétaire des 1,7 milliards saisi il y a quelques jours. Le certain nommé Modou Fall serait un homme connu dans le milieu des affaires. Cependant, aucun business florissant n’est officiellement connu pour lui, ce qui justifie d’ailleurs l’avis réservé de certains qui s’interrogent sur l’origine de tout cet argent qu’il manipule.

Par ailleurs, en plus de la Douane, la police sénégalaise mène également son enquête et vu l’ampleur de l’affaire et le résultat de la perquisition effectué chez les Maliens, le Fisc sénégalais ne tardera pas à entrer dans la danse. En effet, après la saisie du vendredi, une perquisition a eu lieu au domicile des deux Maliens et la somme de 100 millions de francs CFA a été retrouvée sur place.