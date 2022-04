La rencontre tant attendue entre le gouvernement et les représentants des travailleurs a eu lieu ce mardi 26 avril 2022 au Palais de la Marina de Cotonou. Cette rencontre a été présidée par le Président de la République du Bénin, Patrice Talon. Au cœur de la séance de travail, il y avait la question de la revalorisation des salaires et du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (Smig) et la hiérarchisation des salaires. Au terme de cette séance de travail, le gouvernement a augmenté de 30% le Smig. Quant à la question de la revalorisation des salaires, le Secrétaire général de la Confédération Syndicale des Travailleurs du Bénin (CSTB), Kassa Mampo, reçu ce mardi 26 avril 2022 sur Frissons radio, a déclaré que « rien n’est encore décidé».

Le Secrétaire général de la CSTB a affirmé que «ce qui est retenu au finish par rapport au SMIG, c’est qu’il aura une augmentation de 30% c’est-à- dire que le SMIG passera de 40.000 à 52.000 après beaucoup de discussions». Aussi, il est exigé des employeurs de souscrire l‘assurance santé obligatoire pour leurs salariés à compter du 1er janvier 2023. Pour ce qui est de la revalorisation des salaires des travailleurs, Kassa Mampo a fait savoir qu’« il n’y a rien eu de concret».

Il faut préciser que les ministres des Finances, du travail, de la justice, de la santé, de l’Education, du développement et le patron du Bureau d’Analyse et d’investigation (BAI) étaient également présents aux séances d’échange. Signalons que, selon le premier responsable de la CSTB, d’autres séances d’échange sont prévues par le président de la commission nationale de concertation, le ministre d’Etat chargé du développement, Abdoulaye Bio Tchané pour discuter d’autres revendications des syndicalistes.